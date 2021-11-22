نائب وزير التعليم: سأزور المعلم المعتدى عليه لتكريمه داخل الفصل

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أنه سيزور، معلم الدقهلية المعتدى عليه بالضرب من قبل ولي أمر ونجله داخل الفصل، خلال الأيام المقبلة، لتكريمه داخل المدرسة أمام التلاميذ، مشيرا إلى أن كرامة المعلم هي الأهم، ولن يسمح لأي ولي أمر بالاعتداء على أي معلم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي ولي أمر يقوم بمثل هذه الأفعال.

«حجازي»: سأقوم بتكريم المعلم داخل الفصل

وقال «حجازي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيقوم بزيارة المعلم داخل مدرسته وسيتم تكريمه داخل الفصل، الذي شهد واقعة الاعتداء عليه، لإعادة هيبته ومساندته، وسيكون التكريم أمام التلاميذ، مؤكدا أنه توجه بالشكر إلى القضاء المصري على إصدار أسرع حكم لإعادة هيبة المعلمين.

«حجازي»: لن نسمح بتجاوز ضد المعلمين

وأكد نائب وزير التعليم، أنه لن ولم يسمح بالتجاوز في حق أي معلم من قبل أولياء الأمور وأبنائهم، منوها إلى أنه بعد 3 أيام فقط من واقعة اعتداء ولي أمر ونجله التلميذ على معلم بأحد المدارس بالدقهلية، جاء الحكم بالحبس سنتين وغرامة مؤقتة 15 ألف جنيه على ولي الأمر، قائلا: «شكرا قضاء مصر العادل».

نائب وزير التعليم: الدراسة منتظمة وليس لدينا معوقات بسبب كورونا

وفي سياق آخر، أشار «حجازي»، إلى أن العام الدراسي الجديد، يسير بصورة منتظمة وطبيعية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وأن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على سير الدراسة، مؤكدا أن هناك بعض المدارس علقت الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، بناء على تعليمات المحافظين، منوها إلى أن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية.

«حجازي»: جميع المدارس تقوم بتنفيذ إجراءات التعقيم ضد كورونا

ونوه إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الدراسة تسير بشكل جيد وطبيعي دون أزمات.