عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية اليوم

أعلن السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية، اليوم الاثنين، الموافق 22 من نوفمبر 2021 للطلاب والمعلمين، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

استثناء من قرار تعطيل الدراسة اليوم الاثنين في الإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ومن جهته، أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

رفع المياه من جميع طرق المدارس في الإسكندرية

وذكر محمد الشريف محافظ الإسكندرية في تصريحات سابقة، مساء أمس، أنه تم رفع المياه من جميع طرق المدارس في الإسكندرية، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار عودة الدراسة اليوم الاثنين بعد تعطيلها لمدة يومين بسبب الطقس السيئ.

المحافظ: تصريف مياه أمطار الإسكندرية أولا بأول

وطمأن الشريف مواطني الإسكندرية إلى جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أنه جاري التعامل الفوري وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول.