الداخلية توجه قوافل للمحافظات لتوزيع «البطاطين» على المواطنين 

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل؛ لتوزيع عدد من المساعدات العينية «بطاطين» بالمجان، على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.