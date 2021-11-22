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محمود مسلم

الداخلية توجه قوافل للمحافظات لتوزيع «البطاطين» على المواطنين 

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الوطن
01:28 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
توزريع مساعدات

توزريع مساعدات

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل؛ لتوزيع عدد من المساعدات العينية «بطاطين» بالمجان، على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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