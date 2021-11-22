تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سيدة صرفت معاش والدها دون حق واستولت على 130 ألف جنيه، في محافظة القاهرة.

الاستيلاء على 130 ألف جنيه دون وجه حق

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مسئولى إحدى الهيئات الاجتماعية، بقيام «ربة منزل - مقيمة بمحافظة القاهرة»، بالانفصال عن زوجها؛ مما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجت من آخر؛ مما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقًا لأحكام القانون، إلا أنها لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بواقعة زواجها واستمرت في صرف المعاش، وترتب على ذلك استيلائها على مبالغ المعاش الشهري المنصرفة لها بإجمالي مبلغ (130) ألف جنيه.

جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.