عرض 33 شخصًا على النيابة رفضوا سداد غرامة الكمامة

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

تحرير 889 مخالفة للمحلات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 8486 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8453 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 889 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 233 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1283 أرجيلة.