عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدا للطلاب فقط

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا الثلاثاء، الموافق 23 من نوفمبر 2021 للطلاب فقط ، على أن يستمر العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات وجميع المعلمين والإداريين والعمال ومديري المدارس، ويتعيّن عليهم التواصل مع غرفة عمليات الإدارة والأحياء والمرافق العامة لتجهيز المدارس والتخلص من كميات المياة المتراكمة نتيجة هطول الأمطار.

تغيرات مفاجئة في حالة الطقس

وأرجع المحافظ قراره إلى التغير المفاجئ في حالة الطقس، وهطول كميات كبيرة من الأمطار، وعدم استقرار الأحوال الجوية على أنحاء البلاد.

ومن جهته، أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة، والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

سيول تضرب الإسكندرية

وبحسب بيان رسمي، أصدرته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، منذ قليل، فإن المحافظة تعرضت لسيول غير متوقعة هبطت على معظم مناطق محافظة الإسكندرية، وبالتحديد مناطق وسط وشرق والمنتزة أول والمنتزة ثان، فيما سقطت أمطار غزيرة على منطقتي الجمرك وغرب، وأمطار خفيفة متفاوتة بالعامرية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الإبلاغ عن وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ويتم العمل علي حلها، عبر معدات الشركة المتواجدة بالفعل في بعض أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة توخي الحذر وتقليل التحرك بالسيارات لتسهيل وصول معدات الشركة وفرقها لأماكن تجمع المياه.