تعطيل العمل بالمصالح الحكومية بالإسكندرية غدا باستثناء المرافق الحيوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر غداً الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، وتعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السييء غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه يستثنى من ذلك، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية، وذلك فى إطار الحرص على تمكين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السييء والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.

غرق الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة بلغ مقدارها بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.

سيول غير متوقعة

وبحسب بيان رسمي أصدرته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، منذ قليل، فإن الإسكندرية تعرضت لسيول غير متوقعة هبطت على معظم مناطق محافظة الإسكندرية وبالتحديد مناطق وسط وشرق والمنتزه أول والمنتزه ثان، فيما برزت أمطار غزيرة الجمرك وغرب، وأمطار خفيفة متفاوتة بالعامرية.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم الإبلاغ عن وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ويجري العمل على حلها، عبر معدات الشركة المتواجدة بالفعل في بعض أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة توخي الحذر وتقليل التحرك بالسيارات لتسهيل وصول معدات الشركة وفرقها لأماكن تجمع المياه.