بريد الوطن .. صحة من حديد بالرياضة والتغذية

ترتبط الرياضة والتغذية السليمة ارتباطاً وثيقاً بالصحة، فتوفر التغذية الصحية السليمة المتكاملة التى يجب علينا أن نتحرى الدقة فى اختيارها ضمن التغذية للحصول على وجبة متكاملة كل ما يحتاجه الجسم من بروتينات ومواد غذائية لازمة، كما أن الرياضة مهمة من أجل تخليص الجسم من السموم التى تترسب فيه من خلال الطعام والخمول، لذلك من الأفضل ممارسة الرياضة بشكل يومى لكى نحافظ على صحتنا.

إن الصحة والتغذية والرياضة أمور مترابطة ومكملة لبعضها البعض، فالغذاء الصحى أمر ضرورى، والرياضة كذلك أمر لا بد منه من أجل الحفاظ على رشاقة الجسم، وهما بدورهما سيمنحاننا جسماً متناسقاً ورشيقاً وننعم بصحة جيدة، لذلك يجب أن نؤكد ضرورة الحفاظ على التغذية والصحة والرياضة بشكل منسق وفى مسار واحد.

لذلك علينا الحصول على الطعام اللازم للجسم قبل البدء بإجراء التمارين وكذلك بعد الانتهاء منها لتعويض ما فقده الجسم من سوائل وبروتينات. ومن النصائح المهمة لموازنة الغذاء فى الرياضة عدم الإفراط فى تناول الطعام وضرورة الحفاظ على الصحة العامة للجسم وعدم الإسراف فى الأطعمة لأنه يؤدى إلى الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية، كما يلاحظ ضرورة التنويع فى الطعام ما بين الخضراوات والفواكه والأسماك والحبوب واللحوم وإشباع النظام الغذائى المتكامل ما بين الوجبات اليومية الثلاثية.

هدى عثمان