بريد الوطن .. التأمين الصحي بسمالوط.. نظرة من الداخل

الهيئة العامة للتأمين الصحى بالرغم من دورها فى تقديم الخدمة لقطاع كبير من المرضى المتعاملين معها بالمراكز الطبية بكافة أنحاء الجمهورية، إلا أن هناك فى بعض المراكز ضعف شديد للغاية فى نواحيها المختلفة، من حيث المبنى فهو جيد، وبه أقسام وغرف وصيدلية، إلا أن المبنى يحتاج لصيانة شاملة عاجلة، ونخص دورات المياه التى يجب أن تُغلق وتُشمَّع فوراً لحين صيانتها، وعدم غلق بعضها من الداخل بعد فتحها على المصلى داخلياً، ويجب اتباع المرضى للتعليمات الصحية، فمنهم كثيرون لا يرتدون الكمامة، والبعض يدخنون السجائر، وبعضهم يتعامل مع المرضى بحدة شديدة، وخاصة كبار السن، ويجب أن تكون لكل تخصص عيادة كاملة الأجهزة والمعدات وبها طبيبها المتخصص فى المواعيد الرسمية دون تأخير أو تغيُّب ويجرى الكشف على المريض، ويوجد نقص ببعض الأدوية الهامة، كما نحتاج من الصيدلى أن يضع كل صنف علاج فى غلاف مسجل عليه مواعيد وكمية وطريقة تناول الأدوية، ولا يوجد معامل تحاليل بالمركز ويتم تحويل المرضى لمركز مطاى مسافة تبعد 15 كم عن سمالوط، وهناك تحاليل تحتاج للذهاب لمركز بنى مزار الذى يبعد عن سمالوط 30 كم تقريباً، وهذا ليحصل المريض على تحويل لمعمل من المعامل المتعاقد معها ولها أفرع بسمالوط، فلماذا لا يتوفر بالمركز الصحى التحويل لمرضى المركز مباشرة للمعامل المتعاملين معها؟ علماً بأنها موجودة بالفعل بسمالوط، فهذا تعب شديد وإرهاق للمرضى، ويكلفهم مادياً وإهانة لعدم احترام سنّهم وإنسانيتهم.. لا نريد الإطالة فى الشكوى، فالمر لا يأتى إلا بمر، ولكن نأمل تصحيح الوضع ومعالجة القصور.

رفعت يونان عزيز

سمالوط - المنيا

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