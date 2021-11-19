بريد الوطن .. أنا المصري

أنا المصرى دم حامى وقلب جسور

بإديا أهد جبال وبعصا أعدى بحور

أدوس على جمر النار

وبكتفى أهد السور

أطلع جن مارد من فانوس مسحور

بشوش الوش على الهم صبور

أنا المصرى صانع من الفل جسور

أنا المصرى أنا النسر يوم العبور

أنا المصرى بلا فخر غنى عن التعريف

أنا المصرى تاريخ ومجد وبدون تحريف

أنا المصرى نجيب محفوظ

وبإذن الله من الكيد محفوظ

أنا المصرى أحمد زويل

أعدى على الأسى والويل

أنا المصرى أنا جمال سد عالى والسويس

أنا ثورة تلاتة وعشرين

أنا ثورة خمسة وعشرين

أنا السياسى راد الإرهاب

أنا الشعب أنا ثورة ثلاثين

أنا مصر

منى حافظ خلف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com