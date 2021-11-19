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محمود مسلم

بريد الوطن .. أنا المصري

كتب:

الوطن
09:34 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا المصرى دم حامى وقلب جسور

بإديا أهد جبال وبعصا أعدى بحور

أدوس على جمر النار

وبكتفى أهد السور

أطلع جن مارد من فانوس مسحور

بشوش الوش على الهم صبور

أنا المصرى صانع من الفل جسور

أنا المصرى أنا النسر يوم العبور

أنا المصرى بلا فخر غنى عن التعريف

أنا المصرى تاريخ ومجد وبدون تحريف

أنا المصرى نجيب محفوظ

وبإذن الله من الكيد محفوظ

أنا المصرى أحمد زويل

أعدى على الأسى والويل

أنا المصرى أنا جمال سد عالى والسويس

أنا ثورة تلاتة وعشرين

أنا ثورة خمسة وعشرين

أنا السياسى راد الإرهاب

أنا الشعب أنا ثورة ثلاثين

أنا مصر

                                                                         منى حافظ خلف الله

 

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