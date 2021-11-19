بريد الوطن .. أنا المصري
كتب:
الوطن
09:34 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
أنا المصرى دم حامى وقلب جسور
بإديا أهد جبال وبعصا أعدى بحور
أدوس على جمر النار
وبكتفى أهد السور
أطلع جن مارد من فانوس مسحور
بشوش الوش على الهم صبور
أنا المصرى صانع من الفل جسور
أنا المصرى أنا النسر يوم العبور
أنا المصرى بلا فخر غنى عن التعريف
أنا المصرى تاريخ ومجد وبدون تحريف
أنا المصرى نجيب محفوظ
وبإذن الله من الكيد محفوظ
أنا المصرى أحمد زويل
أعدى على الأسى والويل
أنا المصرى أنا جمال سد عالى والسويس
أنا ثورة تلاتة وعشرين
أنا ثورة خمسة وعشرين
أنا السياسى راد الإرهاب
أنا الشعب أنا ثورة ثلاثين
أنا مصر
منى حافظ خلف الله
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