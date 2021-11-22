مستشار ليبيي عن ترشح 80 للرئاسة: «كل من هب ودب شايف نفسه رئيس»

قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، تمثل أمن قومي بالنسبة لليبيا ومصر، موضحا أن هذا هو الطريق الوحيد لانتشال ليبيا من مستنقع الوحل، الذي كانت قد غرزت فيه خلال الفترة الأخيرة، منتقدا في الوقت ذاته ترشح أكثر من 80 شخصا لمنصب الرئاسة الليبية، ساخرا: «كل من هب ودب مرشح نفسه للرئاسة».

الرميح: ما يحدث في ليبيا مشابه لما مرت به مصر

وأضاف «الرميح»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن ما يحدث في ليبيا حاليا مشابه لما حدث في مصر، إبان أحداث ما بعد يناير 2011، موضحا أن ليبيا عاشت حالة فوضى، وفي طريقها حاليا للانتهاء منها بهذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إلى أن هناك تسابق محموم في ليبيا على منصب الرئيس، موضحًا أن عدد المرشحين وصل حتى الآن إلى حوالي 80 مرشحا على منصب الرئاسة.

الرميح: ليبيا حتى الآن تعاني من فوضى أمنية وسياسية

وأردف أنه يرى هذا التسابق، ليس بالأمر الإيجابي، لأن ليبيا ليست بالدولة المستقرة، كاشفًا عن أنها تعاني حتى الآن من فوضى أمنية وعسكرية وسياسية.

وتابع: «كان من الأجدر أن يتفق علماء وعقلاء وخبراء ليبيا، وسياسيين وعسكريين الدولة، على شخصية أو اثنين أو ثلاثة يخوضون هذا المعترك الانتخابي، لنخرج من الجولة الأولى بالانتخابات برئيس منتخب، ثم برلمان منتخب، ولكن للأسف الشديد تفاجئنا بكل من هب ودب يرشح نفسه لمنصب الرئيس».