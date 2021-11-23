32 رحلة بالون طائر تحلق في سماء البر الغربي بالأقصر

شهدت منطقة البر الغربي بالقرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تحليق 32 رحلة بالون طائر في السماء، على متنها عدد كبير من السياح من عدة جنسيات مختلفة، لمشاهدة المعالم الأثرية في المحافظة السياحية في منطقة البر الغربي غرب المحافظة من معبد الدير البحري أو حتشبسوت، ومعبد الرامسيوم، ومعبد وادي الملوك، ومعبد وادي الملكات، ومقابر النبلاء، ومنطقة دير كارتر، وغيرها من المعالم التاريخية في منطقة غرب الأقصر.

موسم سياحي شتوي

وتستمر رحلات البالون الطائر في الموسم السياحي الشتوى داخل محافظة الأقصر، حسب استقرار الحالة الجوية والطقس، حيث من المفترض أن يحلق البالون على سرعة رياح لا تزيد عن 8 عقدات، وفي حال زيادة السرعةعن ذلك يتم إلغاء رحلات البالون الطائر بالكامل، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية اليومية في مطار إقلاع رحلات البالون الطائر في غرب المحافظة السياحية بشكل يومي.

حفل طريق الكباش

وتحتفل محافظة الأقصر بعد غد الخميس، 25 نوفمبر الجاري، بافتتاح طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى، في حفل عالمي بهيج يحضره كبار القادة والمسؤولين على مستوى العالم أجمع، وبحضور المايسترو نادرعباسي قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية بالقاهرة.

ويضم الحفل عروضا فرعونية واستعراضية فنية بمشاركة عدد كبير من الفنانين من داخل وخارج مصر في مفاجأة لم تحدث من قبل، كما يشارك عدد من الشباب والفتيات من أهالي المحافظة بتقديم عروض وارتداء زي وملابس فرعونية مصممة خصيصا لهذا الحفل لتقديم أفضل العروض.