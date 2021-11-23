جار والد الطفلة المختفية بالإسماعيلية: 50 ألف جنيه لمن يعثر على «جنا»

مر أسبوع على اختفاء طفلة الإسماعيلية جنا محمد السيد، بنت مركز ومدينة فايد، وسط تكثيف أمني لمحاولة فك لغز الاختفاء وعدم العثور على أي شيء يتعلق بها حتى الآن.

50 ألف جنيه لمن يعثر على الطفلة

ورصد أحد جيران والد الطفلة مبلغ 50 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلى الطفلة، أو تدل على مكان وجودها، أو أي شخص كانت برفقتها قبل اختفائها.

وقال علاء عبد التواب، أحد أهالي منطقة المنشية التابعة لمركز ومدينة فايد، إنه سيدفع 50 ألف جنيه نقداً حال الإدلاء بأي معلومات عن مكان الطفلة.

واستمرت أعمال التمشيط ومسح ترعة الإسماعيلية من مركز ومدينة فايد حتى مدخل مدينة السويس طوال الأيام الماضية، للبحث عن الجثمان في ظل احتمالية سقوطها في الترعة.

فريق بحث لفحص الواقعة

ووجه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق جنائي بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي والعميد محمد الطنيخي، لفحص واقعة اختفاء الطفلة ومتابعة التحريات لحين الوصول إلى الفتاة.

وقالت المصادر، إن الفريق ضم ضباط البحث الجنائي بوحدة مباحث فايد لتفريغ الكاميرات، وفحص علاقات أسرة الطفلة المتغيبة منذ الثلاثاء الماضي، إلا أنه لم يتم العثور على الطفلة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن فريق الإنقاذ النهري استمر خلال 5 أيام في البحث عن الطفلة في كل المناطق المتوقع ظهور جثتها بها، حال تعرضها للغرق دون العثور عليه.

والد الطفلة: بنتي مازالت حية

وقال والد الطفلة جنا محمد السيد، إن لديه يقين بأن نجلته مازالت على قيد الحياة، وأنها لم تتعرض للغرق خلال لعبها أمام المنزل مع أصدقائها.

وتابع «طول عمرها بتلعب أمام المنزل، ولا تقترب من الترعة، لكن اختفائها فيه شيء غامض»، مشيراً إلى أن رغم تحريات البحث الجنائي لم تشر إلى أي خيط أو معلومة واضحة عن سبب اختفائها حتى الآن.

وتابع «أنا بطلب من أي حد يقدر يساعدني في العثور على بنتي ما يتأخرش، لأني ماليش غيرها، ونفسي ترجع لحضني مرة تانية»، مطالباً مديرية أمن الإسماعيلية يتكثيف التحريات لحين العثور عليها.