غلق 26 منشأة طبية في حملة بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في المنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، اليوم، حملة للمرور على 184 منشأة طبية خاصة، ما أسفر عن صدور قرارات بغلق 26 منشأة، وإنذار 50 أخريات تم رصد ملاحظات بسيطة بها.

الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى

وأشارت الدكتورة شيرين مسعد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

حملات مكثفة للرقابة على المنشآت الطبية

وشكر الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أعضاء إدارة العلاج الحر على جهودهم في الحملات الموسعة خلال الأيام الماضية، مؤكدا استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.