أخبار المنوفية اليوم.. حبس قاتل الطالبة شهد ومصرع طفل صعقا بالكهرباء

شهدت محافظة المنوفية، عددا من الأحداث المهمة على مدار اليوم الأحد، كانت أغلبها في مركز أشمون، حيث شهدت المحافظة تعطيل الدراسة اليوم بعد قرار من محافظ المنوفية، كما لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء في مركز أشمون، وأصدرت نيابة أشمون قرارا بحبس المتهم بقتل الطالبة شهد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وشهدت محافظة المنوفية انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة.

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في المنوفية

ولقي الطالب «ب.م.أ» مصرعه صعقا بالكهرباء بعد ملامسته عمود إنارة في عزبة كرم التابعة لقرية طهواي، أثناء اللعب مع زملائه، حيث حاول الأهالي إنقاذه ولكنه توفي، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة، التي أمرت بدفن الجثة، وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي.

حبس قاتل الطالبة شهد والمتهم صديق والدها المتوفى

وأمرت نيابة أشمون، بحبس «ح.ش» المتهم بقتل الطالبة شهد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، التي تم العثور علي جثتها بعد يوم من اختفائها، ونجحت مباحث أشمون في إلقاء القبض علي المتهم، وسط حالة من الارتياح من أهالي القرية عقب فك لغز الجريمة التي شغلت الرأي العام في محافظة المنوفية علي مدار الأسابيع الماضية.

الطقس في المنوفية اليوم.. سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة

وشهدت محافظة المنوفية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظات الدلتا والقاهرة الكبري وعدد من المحافظات الساحلية، وشهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفه علب أغلب المدن والقري، وتابعت غرف العمليات في مراكز ومدن المحافظة موجة الطقس السيئ وفق توجيهات قيادات محافظة المنوفية.

كما شهدت محافظة المنوفية، هدوء في محيط المدارس، بعد تعطيل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدراسة في جميع مدارس محافظة المنوفية منها التربية والتعليم ومعاهد الأزهر، والمدارس الخاصة، وجاء قرار محافظ المنوفية تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظات مصر خلال اليوم وأمس.