أعلى الشهادات الثلاثية الثابتة بفائدة سنوية في البنوك.. تصل لـ11.5%

تتنافس البنوك العاملة في مصر، على تقديم العديد من الأوعية الادخارية، للتسهيل والتيسير على العملاء، أو جذب المزيد من العملاء الجدد، حيث تعد شهادات الادخار واحدة من أهم الأوعية، سواء بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، والتي تمنح العميل سعر عائد تنافسي ثابت طوال فترة الشهادة، مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.

أعلى الشهادات الثلاثية في البنوك

وجاءت أعلى الشهادات الثلاثية من حيث العائد السنوي على النحو التالي:

1. الشهادة الثلاثية من المصرف العربي الدولي

يقدم المصرف العربي الدولي الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 5000 جنيه، وبسعر عائد يصل إلى 11.5% ثابت طوال مدة الشهادة، ويصرف العائد سنويًا.

2. شهادة إميرالد من البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة إميرالد الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 5000 جنيه، وفائدة سنوية 11% ثابتة طوال مدة الشهادة، ويصرف العائد سنويًا.

3. الشهادة الماسية من المصرف المتحد

ويتيح المصرف المتحد للعملاء الشهادة الماسية بحد أدنى يبدأ من 500 جنيه، وفائدة سنوية 11% ثابتة طوال مدة الشهادة، ويصرف العائد سنويًا.

4. الشهادة الثلاثية من بنك تنمية الصادرات

كما يقدم بنك تنمية الصادرات الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، وفائدة سنوية ثابتة طوال مدة الشهادة تصل لـ11%، ويصرف العائد سنويًا.

5. الشهادة الثلاثية من بنك الاستثمار العربي

ويتيح بنك الاستثمار العربي الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، ودورية صرف سنوية، وفائدة ثابتة طوال مدة الشهادة تصل لـ11%.

6. الشهادة الثلاثية من بنك المشرق

ويقدم بنك المشرق الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 5000 جنيه، وفائدة سنوية 11% ثابتة طوال مدة الشهادة، ويصرف العائد سنويًا.

7. الشهادة الثلاثية من بنك بلوم

أما بنك بلوم مصر فيقدم الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، وبسعر عائد يصل إلى 10.75% سنويًا، وتكون الفائدة ثابتة طوال مدة الشهادة.

8. الشهادة الثلاثية من بنك قناة السويس

ويقدم بنك قناة السويس الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، وبسعر عائد يصل إلى 10.5% ثابتة طوال مدة الشهادة، ويُصرف العائد سنويًا.

9. الشهادة الثلاثية الثابتة من بنك عودة

يقدم بنك عودة الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، وبسعر عائد يصل إلى 10.5% ثابتة طوال مدة الشهادة، ويُصرف العائد سنويًا.

10. الشهادة الثلاثية من بنك أبو ظبي الأول

يقدم بنك أبو ظبي الأول بنك الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، وبسعر عائد يصل إلى 10.5% ثابتة طوال مدة الشهادة، ويُصرف العائد سنويًا.

11. بنك ناصر الاجتماعي

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة ادخارية للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمى «إيد واحدة» بعائد 10.75% ويُصرف سنويًا، وتبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، شرط ألا تزيد عن مليون جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.