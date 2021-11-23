إصابة سيدتين وشاب في تصادم سيارة ميكروباص بسور بالشرقية

أصيبت سيدتان وشاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور حائط في طريق «الأحرار- الزراعة»، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونُقل المصابون إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالقرب من الحادث لتلقي العلاج اللازم.

مستشفى الأحرار يستقبل 3 مصابين

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الأحرار التعليمي، باستقبال «نادية.ع»، 42 عامًا، ربة منزل، و«هناء ال»، 45 سنة، ربة منزل، و«أحمد ش»، 22 عامًا، الأولى مصابة بكسر في الكتف الأيمن وكدمات بالجسد، والثانية مصابة بكسر بمفصل اليد اليسرى، والأخير مصاب بكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد.

سيارة ميكروباص تصطدم بسور حائط

وتبين أن المصابين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص واصطدمت بهم في حائط بطريق «الأحرار – الزراعة» بدائرة المركز، وذلك بسبب السرعة الزائدة وعدم القدرة على التحكم في عجلة القيادة من السائق، ما تسبب في وقوع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة التى تولت التحقيقات، أمرت بتحريات الماحث حول الواقعة، وأخذ أقوال المصابين والاستماع إلي شهود العيان علي الواقعة، واستكمال علاجهم بالمستشفى.