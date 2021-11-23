عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بالتسمم إلى 160 تلميذا في 3 مراكز بقنا

ارتفع عدد المصابين بحالات تسمم في مدارس قنا، بإدارات نجع حمادي وأبوتشت ومركز الوقف، إلى 160 تلميذ، جرى إسعافهم في المستشفيات، بينما تحفظت مباحث التموين على 2445 كرتونة وجبة مدرسية داخل مخزن، والقبض على مورد الوجبات في مدارس نجع حمادي.

إصابة 160 تلميذ بحالة غثيان وتسمم

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط 2445 كرتونة وجبة مدرسية، داخل مخزن بنجع حمادي، كما يجرى حاليا التحفظ على كراتين التغذية في مخازن مركز أبوتشت والوقف، بعد إصابة نحو 160 تلميذ وتلميذة، بينهم 138 تلميذا دخلوا مستشفى نجع حمادي، والباقي في مستشفيات الوقف وأبوتشت.

مدير مستشفى نجع حمادي: جميع حالات التسمم بخير

وقال الدكتور علي نور الدين تمام، مدير مستشفى نجع حمادي العام، إن حالات التلاميذ المصابين بالتسمم مستقرة، وتم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم داخل المستشفى.