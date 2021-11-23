السيسي: تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال أمر ضروري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي الإقليمي بمنطقة الكوميسا، يلزمنا جميعا بأن نفسح المجال لكل الفعالين الأساسيين المشاركين بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية، في الدول الأعضاء وعلى رأسهم القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، لما لهم من دور حيوي وفعال، في تعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بدول الكوميسا

وطالب السيسي، في كلمة له في أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، التي يترأسها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبثتها قناة «Extra News» الفضائية، بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بدول الكوميسا، والتعرف على تطلعاتهم وإزالة كل المعوقات التي يواكبونها هدف أساسي، لابد من تحقيقه، وجزء لا يتجزأ من نجاح تطبيق سياسات التكامل الاقتصادي الإقليمي، المتبناه في إطار إقليم الكوميسا.

علينا أن نشيد بالجهود المبذولة

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «من هنا علينا أن نشيد بالجهود المبذولة من جانب أعمال مجلس أعمال الكوميسا، والتي تتمثل في سعيها الدائم والمستمر، للبحث وراء الفرص المتاحة والممكنة، لتعزيز التفاعل بين القطاع الأعمال في الدول الأعضاء».