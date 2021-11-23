مجهول يلقي جثة شاب أمام مسجد بنجع حمادي في قنا

ألقى شخص مجهول، مساء اليوم، جثة شاب أمام مسجد بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

الجثة لشاب ثلاثيني

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة محمد عبد المحسن، 30 عامًا، مقيم بشارع التحرير بنجع حمادي، ملقاة أمام مسجد بقرية بهجورة.

القاتل ملثم

وبمراجعة كاميرات المراقبة واستجواب شهود عيان على الواقعة، تبيّن أن شخص ملثم كان يستقل دراجة بخارية، ألقى بجثة الشاب أمام مسجد وفرّ هاربًا على إحدى الطرق الفرعية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، بينما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.