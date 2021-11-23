ضبط أكاديمية بدون ترخيص بالدقهلية تقدم شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط كيان تعليمي وهمي، «أكاديمية بدون ترخيص»، بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تقوم بتزوير الشهادات والاحتيال على المواطنين، وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات قطاع الأموال العامة

جاء ذلك بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة الدقهلية، بإدارة هذه الأكاديمية، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

مداهمة مقر الأكاديمية والعثور على شهادات مزورة

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور وضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على عدد من الأختام والأكلاشيهات، منسوبة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، ومجموعة كبيرة من الشهادات الدراسية، وشهادات التقدير، وشهادات الخبرة، جميعها مزورة، ومنسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية، وملفات لبيانات راغبي الالتحاق بالأكاديمية، وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية، وعدد من الكارنيهات، منسوب صدورها للأكاديمية، ولوحة إعلانية مدون عليها مسمى الأكاديمية، وكذلك 2 هاتف محمول، و2 جهاز حاسب آلي، بفحصهم تبين احتوائهم على محادثات متبادلة وعدد من الصور والبرامج التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.