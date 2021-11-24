معز مسعود وسهير البابلي.. أمّ صلاة جنازتها وتلقى واجب العزاء

حرص الداعية معز مسعود، على أن يكون أول الحاضرين في عزاء الراحلة «سهير البابلي»، برفقة زوجته الفنانة حلا شيحا، ولم يكتف بحضور عزائها، بل كان بالصفوف الأولى في عزاء الراحلة.

معز مسعود يتناسى الآلام فراق شقيقته

لم يمر وقت طويل على وفاة علا مسعود، شقيقة الداعية معز مسعود، ولم تلتئم جراحه بعد، ولكنه أصر على دعم أسرة الراحلة سهير البابلي، و مشاركتهم في أحزانهم.

معز مسعود وحلا شيحا أول الحاضرين في عزاء سهير البابلي

وكانا معز مسعود وزوجته حلا شيحا، أول الحاضرين في جنازة الراحلة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا أول أمس، عن عمر يناهز الـ 86، بعد صراع مع المرض.

معز مسعود في الصفوف الأولى بـ عزاء البابلي

فضلا عن حرصهما، على أن يكونا من أوائل الحاضرين بـ عزاء الراحلة سهير البابلي، الذي أقيم مساء اليوم، بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد، وقام معز مسعود، بالوقوف بالصفوف الأولى، في عزاء الراحلة سهير البابلي.

من الجدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحا، أول من كشفت عن الوعكة الصحية، لـ الراحلة سهير البابلي، كما أنها من أكثر فنانو الوسط الفني، الذين حرصوا على زيارة الراحلة دائما بالمستشفى، أثناء رحلة علاجها في «مستشفى نيورو إسبيتاليا» في مدينة 6 أكتوبر، حتى التقطت أنفاسها الاخيرة بها.

و قد نعت الفنانة حلا شيحا، الراحلة سهير البابلي، من خلال صفحتها الشخصية بـ موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «سهير البابلي السيدة العظيمة في كل شئ فنانة كانت لها بصمة خاصة بها، وكوميديا لن تتكرر، كانت مبهرة في الفن وأصبحت مبهرة في حبها لله هي كانت نجمة في الأرض، الآن هي نجمة في السماء».

وتابعت معلقة، «وداعًا يا سوسكا، الجنازة اليوم في مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر ربنا يصبر ابنتها نيفين وأحفادها وأحبابها».

كما صرحت الفنانة حلا شيحا، لـ «الوطن»، خلال تأديتها واجب العزاء لـ أهل الفقيدة سهير البابلي، قائلة: «إنها من المحبين للراحلة سهير البابلي، وأنها ستترك فراغًا كبيرًا، مضيفة بقولها إنها كانت محبة لفنها ووطنها والحب معكوس لدى الجميع وأن الجميع يشعر بالحزن على فراقها».