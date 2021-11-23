حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الميزان، بالعديد من الصفات أهمها العدالة والبحث عن حق الغير، فهم يميلون إلى التوازن والاتزان، وأنّهم لا يرغبون ولا يودون إيذاء الآخرين عن عمد، فالميزان متفتح ويعمل دائمًا ما بوسعه لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدته.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش، وتمهل في خياراتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس في مربع برجك.. تجنّب الأجواء الضاغطة، وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.