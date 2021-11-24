ضبط 272 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 184 سلاحًا ناريًا بحوزة 163 متهمًا، وتنفيذ 83849 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 272 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا

كما ضبطت وزارة الداخلية 272 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا، و28 هاربًا و31 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و349 دراجة نارية مخالفة، و25897 مخالفة مرورية، وإعادة 6 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 3 تشكيلات عصابية.

فحص سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.