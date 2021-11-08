«تعليم الدقهلية» تبدأ توزيع 52 ألف «تابلت» لطلاب أولى ثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن ورود 52 ألف و222 جهاز «تابلت» بملحقاته، جراب وقلم، من ديوان وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي العام، نظامي وخدمات، للعام الدراسي 2021/ 2022، وتم إيداعهم مخازن مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة، تحت حراسة أجهزة الأمن المعنية، في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي، والتي تتضمن عدة محاور من ضمنها توفير أجهزة «تابلت» تعليمي لكل طلاب المرحلة الثانوية، للتحصيل الدراسي، بدلاً من الكتب التقليدية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في الامتحانات.

توزيع أجهزة التابلت في الإدرات

وتوافد على المخازن الإدارات التالية وفق جدول محدد سلفاً لاستلام حصتها من الاجهزة وهي:

غرب المنصورة: 6468 تابلت

طلخا: 3540 تابلت

المنزلة: 2595 تابلت

دكرنس: 3500 تابلت

تمي الأمديد: 1357 تابلت

مدرسة فخر الدقهلية التجريبية: 112 تابلت.

وذلك من منطلق إيمان قيادات التربية والتعليم بالدقهلية، وعلى رأسهم المهندس علي ‏عبد الرؤوف أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بالدور الهام الذي تقوم به كافة الجهات ‏المعنية بالدولة، من أجل إعداد وتأهيل الأجيال القادمة من الشباب بالأدوات اللازمة التي تمكنهم ‏من خوض غمار المنافسة في سوق العمل، خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية.

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قيادات الإدارات التعليمية يحضرون توزيع التابلت

حضر عملية تسليم أجهزة التابلت كل من الدكتور أحمد هيكل، مدير عام الادارة العامة للتعليم العام بالمديرية، وحامد أبو العينين، مدير عام ادارة الشئون المالية والادارية بالمديرية، وراغب مختار، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وأحمد عطية، مدير ادارة الاحصاء بالمديرية.

وأشرف على الحصر والتوزيع والتسليم مديري مراحل التعليم الثانوي بالمديرية: ماهر بركات، محمد كمال، أحمد ابراهيم، نيرة الدسوقي، وغادرت جميع السيارات مخازن المديرية متوجهة إلى مختلف الإدارات التعليمية، برفقة أجهزة الأمن المصاحبة، وتوزيع أجهزة التابلت على جميع مدارس الثانوي العام بالإدارات المحددة، ويجري تسليم باقي الإدارات وفقاً للجدول المحدد.