وصول نسب صرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر إلى 97%

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة «العامة - المصرية» على أن تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال ‏زيادة الطلب عليها، وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ‏ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يوجد بهم ‏من الشهر المقبل ما يزيد عن 30 سلعة، وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.

‏الاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏المقبل

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر. ‏

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى ‏تقريرا من رئيسي شركتي الجملة «العامة - المصرية» بوصول نسب صرف ‏السلع التموينية إلى 97 %، عن شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة اللتر بسعر 25 جنيها للمستفيد ‏من الدعم، والعبوة 800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونه، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال، على أن الدكتور علي المصيلحي، قد شدد على ‏المديريات بمتابعة صرف السلع التموينية، وكذلك جودة السلع التي تصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم.