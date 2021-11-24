وصول نسب صرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر إلى 97%
وزير التموين: جميع سلع بطاقة الدعم متوفرة بمخازن الجملة
كتب:
الوطن
03:33 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
السلع التموينية
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة «العامة - المصرية» على أن تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ميكنة مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال زيادة الطلب عليها، وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يوجد بهم من الشهر المقبل ما يزيد عن 30 سلعة، وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.
الاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر المقبل
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر.
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرا من رئيسي شركتي الجملة «العامة - المصرية» بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 97 %، عن شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة اللتر بسعر 25 جنيها للمستفيد من الدعم، والعبوة 800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونه، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، على أن الدكتور علي المصيلحي، قد شدد على المديريات بمتابعة صرف السلع التموينية، وكذلك جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم.