«محلية النواب» تناقش أزمة تهالك شبكات الصرف بالإسكندرية الأسبوع المقبل

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة البرلمانية ستناقش عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن محافظة الإسكندرية بشأن الأزمات التي واجهتها في الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية أزمة هطول الأمطار والتي تسببت في غرق الشوارع الرئيسية والجانبية، فضلًا عن إعاقة حركة المرور، وذلك خلال اجتماعاتها القادمة الأسبوع المقبل.

تقرير برلماني بمشكلات محافظة الإسكندرية

وقال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة عكفت في الأيام الماضية على جمع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالموقف داخل محافظة الإسكندرية، سواء من خلال ما قدمه النواب أو بمراجعة الإشكاليات التي تواجهها المحافظة في الأمطار.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تقرير شامل ووافي بحجم المشكلات التي تعرضت لها المحافظة في الفترة الأخيرة بسبب هطول الأمطار.

تهالك شبكات الصرف بالإسكندرية

وأشار درويش، إلى أن اللجنة قررت استدعاء كل من محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة مياه الشرب والقيادات التنفيذية ونائب وزير الإسكان والمرافق لاستجلاء كافة الحقائق حول ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة أزمة غرق الشوارع والميادين الرئيسية بسبب الأمطار، وما هو الموقف حال تكرار الأمر.

وأكد درويش، على تهالك في شبكات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه أمر لا يمكن تجاهله ولن يتم حله في غضون أيام، لأن المسألة معقده ويرجع عهدها لسنوات طويلة.

وتابع درويش: «لن ندفن رؤوسنا في الرمال ويجب وضع جدول زمني يتم تنفيذه تدريجيا لإحلال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة مع مراعاة الحفاظ على السلامة الإنشائية للعقارات، التي تعاني مشكلات عدّة سواء بسبب رطوبة الجو أو البناء المخالف.

توصيات مهمة لمواجهة أزمة الأمطار

وشدد درويش، حرص لجنة الإدارة المحلية على متابعة كافة المشكلات التي تواجه المحافظات المصرية والعمل على حلها في وقت قريب من خلال وضع توصيات يتم تنفيذها من قبل الجهات التنفيذية.

وأكد دوريش، أن أحد أهم الملفات هو ملف محافظة الإسكندرية لأهميتها الكبيرة في خريطة مصر.