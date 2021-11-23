«محلية النواب»: خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكة تصريف الأمطار بالإسكندرية

أكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن الشوارع في محافظة الإسكندرية غرقت بسبب النوة الأخيرة التي تعرضت لها المحافظة، لأن شبكة الصرف الصحي لم تستطع استيعاب كل كميات الأمطار، معقبًا: «المشكلة معقدة والمخطط العمراني في الإسكندرية مشوه منذ سنوات».

شبكة الصرف بالإسكندرية مشكلة معقدة

وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الثلاثاء، أنه يجب علينا إقامة شبكة جيدة لتحمل كميات مياه الأمطار في المحافظة، والتمويل لم يعد القضية الكبرى لإقامة تلك الشبكة، ولكن المشكلة معقدة وتحتاج إلى وعي كبير جدًا للتوصل إلى حلول جذرية لهذا الأمر».

وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على أنه في كل عام نرى مشاهد غرق الشوارع في محافظة الإسكندرية، بسبب عدم قدرة شبكة الصرف هناك على استيعاب كميات الأمطار التي تهطل بغزارة على ساحل البحر المتوسط، مشيرًا إلى انه تم عقد جلسات عديدة داخل لجنة الإدارة المحلية مع المسؤولين، للوقوف على أسباب تكرار هذا الأمر في كل عام، وبالفعل هناك خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في الإسكندرية.

تحرك برلماني لبحث الأزمة الراهنة

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، قررت استدعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد جابر، ورئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، ونائب وزير الإسكان المهندس السيد إسماعيل، لبحث الأزمة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية بسبب هطول الأمطار وتسببت في انهيار بعض المباني فضلًا عن توقف حركة المرور لمدة 5 ساعات، وغرق الشوارع الرئيسية والجانبية بالمحافظة.

كما تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام، بطلب إحاطة بخصوص ما تعرضت له الإسكندرية من غرق تام خلال موجة الطقس السيئ، التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، نتيجة عدم قدرة محطات التصريف الخاصة بالأمطار على استيعاب تلك الكميات الكبيرة من مياه الأمطار.