الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.. وطقس معتدل نهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد على مدار الأيام المقبلة استقرارا في الأحوال الجوية وارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة وزيادة في سطوع أشعة الشمس على الأنحاء كافة، ويكون الطقس خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين همام مجاهد ومنة فاروق، أن الطقس يكون مائلا للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس يميل الجو إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة ويكون الطقس باردا على الأنحاء كافة.

لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار، اليوم وخلال الأيام المقبلة، لكن الظاهرة المؤثرة تكون الشبورة المائية نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكونت اليوم في الصباح الباكر، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، وبداية من الساعة الثامنة بدأت الرؤية تتحسن تماما على الطرق.

الأقصر ستشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة

وأشارت، إلى أن محافظات جنوب الصعيد مثل الأقصر وأسوان ستشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة بداية من اليوم، على أن يكون متوسط ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين 28 و29 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظات جنوب وشمال الصعيد في ساعات الليل.