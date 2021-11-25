ضبط عاطل استولى على 800 ألف من المواطنين بالغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالغربية؛ لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من «عامل – مقيم بمركز شرطة السنطة بالغربية - و3 آخرين»؛ لتضررهم بقيام أحد الأشخاص، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها

أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية» بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وتمكن المشكو في حقه من الاستيلاء على 800 ألف جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

ضحايا آخرون رفضوا الإبلاغ

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ؛ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

جرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.