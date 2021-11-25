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محمود مسلم

ضبط 8 أطنان لحوم وأسماك منتهية الصلاحية بالقاهرة

كتب:

الوطن
01:06 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن ثلاجة لحوم وأسماك، بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة؛ لإدارة ثلاجة بدون ترخيص، وحيازة مواد غذائية «دواجن وأسماك» مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

أسماك ولحوم مجهولة المصدر

كما عُثر بداخل الثلاجة على 8,510 طن لحوم وأسماك، وجميعها مجهولة المصدر، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

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