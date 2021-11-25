ضبط 8758 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وإحالة 32 منهم للنيابة العامة

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 8758 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 8758 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8726 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 888 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و228 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1355 أرجيلة.