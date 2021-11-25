خطة العم وابن شقيقه لسرقة 19 كمبيوتر من مدرسة بالجيزة.. كسروا مكتب المدير

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة حاسب آلي من إحدى المدارس بالجيزة.

تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من «مدير إحدى المدارس - كائنة بدائرة المركز»، باكتشافه سرقة 19 جهاز كمبيوتر و«جهاز DVR» من داخل المدرسة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «أمين معمل الحاسب الآلي بالمدرسة محل البلاغ، وعمه، مقيمين بدائرة المركز».

خطة العم وابن شقيقه لسرقة مدرسة

أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقر الأول أنه قام بسرقة العديد من أجهزة الحاسب الآلى، اتفق مع الثاني على دخولهما المدرسة وسرقة أجهزة أخرى واقتحام مكتب مدير المدرسة؛ بقصد حرق دفاتر المدرسة وكسر المكاتب لافتعال واقعة سرقة مجهولة، كما أرشد الأول عن المسروقات، مضيفًا أنه باع 16 جهاز كمبيوتر «استولى عليها من قبل»، طرف عميله «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة».