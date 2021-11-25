خريطة قطع مياه الشرب في المنصورة يومي السبت والأحد

أعلن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، قطع مياه الشرب ببعض المناطق، وذلك لإجراء بعض أعمال ربط الشبكات على فترتين خلال يومي السبت والأحد المقبلين لمدة 6 ساعات، تبدأ يوم السبت نهارا، ثم تتواصل في المساء، وتستمر لمدة 9 ساعات، وتنتهي صباح يوم الأحد.

وأهابت رئاسة الحي بأهالي المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

مواعيد قطع مياه الشرب في بعض مناطق المنصورة

وبحسب بيان رئاسة حي غرب المنصورة، فإن انقطاع مياه الشرب سيكون يوم السبت، الموافق 27 نوفمبر 2021، خلال الفترة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم ، ويعود الانقطاع الساعة 9 مساء السبت ويستمر حتى الساعة 6 صباح الأحد 28 نوفمبر.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب في المنصورة

وأوضحت رئاسة الحي، أن سبب انقطاع مياه الشرب يرجع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال ربط خطوط المياه بشارع المدير مع شارع محمد فتحي.

وذكرت أن المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب بنطاق حى غرب المنصورة هي شارع محمد فتحي والشوارع المتفرعة منه، وشارع المدير والشوارع المتفرعة منه، ومنطقة ميدان الشيخة عائشة.

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه ‏والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه ‏الشرب خلال فترة الانقطاع.‏