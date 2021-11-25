مدير مدرسة الملكات: الوزير وعد طلاب الصف الرابع الابتدائي بتخفيف المنهج

كشف رمضان تمساح، مدير مدرسة وادي الملكات الابتدائية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل زيارة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمدرسة على هامش احتفالية افتتاح طريق الكباش اليوم، مؤكدا أن الطلاب استقبلوه بمجموعة من الأناشيد، وناقشهم في المناهج التعليمية الجديدة خاصة طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف «تمساح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور طارق شوقي، وعد طلاب الصف الرابع الابتدائي بتخفيف منهج الرياضيات، خاصة أن المنهج يحتوى على كم كبير من المعلومات التي تحتاج إلى تمارين بصفة مستمرة، وأشاد الطلاب ببقية المناهج التعليمية التي تربطهم بالبيئة المحيطة.

وزير التعليم يناقش الطلاب والمعلمين في منهج مادة العلوم

وتابع مدير المدرسة، أن الدكتور طارق شوقي، ناقش الطلاب في المنهج الجديد، وحضر حصة الدراسات الاجتماعية، وشاهد بعض العروض من المسرح والموسيقى وتفقد قاعات رياض الأطفال، وأثنى على جميع المعلمين بالمدرسة، مؤكداً حرصه على انتظام العملية التعليمية وتحقيق أقصى معدلات الاستفادة للطلاب.

وأوضح أنه استمع لآراء الطلاب والمعلمين عن منهج العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحا أنهم أكدوا أن المنهج يربط الطالب بالبيئة المحيطة ويزود ثقافة الطالب والمعلم وولي الأمر، وينمي مهارات مختلفة لدى الأطفال، ويحقق مخرجات التعلم.

استعدادات مكثفة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأشار إلى أن المدرسة تضم 2108 طلاب، وتتكون من 29 فصل لطلاب المرحلة الابتدائية و3 قاعات لطلاب رياض الأطفال، لافتا إلى أنه تم تدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة، مؤكدا أن المدرسة بدأت التنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية بشأن الاستعداد لامتحانات الصف الرابع الابتدائي.

شوقي يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في المدارس

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد سير العملية التعليمية بمدرسة وادي الملكات الابتدائية بالأقصر، التابعة لإدارة إسنا التعليمية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الأقصر، وأجرى جولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة للاطمئنان على سير الدراسة، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.