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«القاهرة»: تنفيذ 3500 بالوعة صرف وإنشاء 1300 جديدة استعداداً للأمطار

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وائل فايز
10:44 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة

اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغيّرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار جميع الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.

وأضاف «عبدالعال» أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار ويجرى إنشاء 1300 بالوعة جديدة، وطالب بدراسة إقامة خزانات أرضية جديدة لاستيعاب مياه الأمطار بعدد من مناطق القاهرة، مشيراً إلى الانتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض مناطق الأوتوستراد ومدينة نصر.

وشدد «عبدالعال» على ضرورة زيادة معدات التعامل مع الأمطار وخاصة الشفاطات على المحاور المرورية ومنازل ومطالع الكبارى، ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، وأكد وجود خطط للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للوجود بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ أو تجمع مياه فى أى موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق.

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