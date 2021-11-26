ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 260 مليون حالة.. اعرف حصيلة الدول

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019، إلى 260238440 حالة، فيما بلغت الوفيات 5198292 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء 235194246 حالة.

وفي البرازيل، سجلت البلاد، أمس الخميس، 12126 إصابة بـ«كورونا» و303 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22055238 ، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 613642 حالة.

وفي الأرجنتين، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 2260 إصابة جديدة بالفيروس و25 وفاة، وقالت الوزارة الأرجنتينية، إن مجموع الإصابات ارتفع إلى 5322127 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 116480 حالة وفاة.

الكويت تسجل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وعربيا، سجلت الكويت، أمس الخميس، 26 إصابة بـ«كورونا» وصفر وفيات، و24 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 413224 حالة، فيما ظل مجموع الوفيات عند 2465حالة وفاة بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس إلى 410520 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 161 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 6 وفيات، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى209624 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6041 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة الجزائرية في بيان، إلى تسجيل 126 حالة شفاء من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ حالات التعافي من «كورونا» إلى 143771 حالة شفاء.

وأضافت الصحة الجزائرية، أن 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا»، فيما سجلت 15 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، بينما سجلت 4 ولايات، 10 حالات فما فوق.

الأردن يحظر دخول الموظفين القطاعين العام والخاص إلا بعد تلقي اللقاح

من جانبها، أعلنت السلطات الأردنية، أمس الخميس، حظر دخول الموظفين والمراجعين فوق 18 عام إلى مؤسسات القطاعين العام أو الخاص، ما لم يكونوا تلقوا جرعتي اللقاح، باستثناء مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، فيما سيتم تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ 1 يناير من العام المقبل 2022.

من جانبها، أعربت لندن، أمس الخميس، عن القلق الشديد إزاء سلالة جديدة من «كورونا» انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا، ورجحت السلطات الصحية في بريطانيا، أن تكون اللقاحات أقل فعالية ضدها.

لندن: «1.1.529B» تحتوي على «بروتين» مختلف تماما عن الموجود في الأصلي

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن السلالة «1.1.529B» تحتوي على «بروتين سبايك» المختلف تماما عن البروتين الموجود في «كورونا» الأصلي الذي صممت لقاحات الفيروس لمقاومته، فيما قال وزير الصحة البريطاني، سجيد جاويد، في تصريح صحفي، إن هناك عددا كبيرا من الطفرات، وربما ضعف الطفرات التي تمت رؤيتها في سلالة «دلتا» الهندية.

اكتشاف سلالة متحورة جديدة من الفيروس في جنوب إفريفيا

وأعلن علماء في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، اكتشاف سلالة متحورة جديدة من الفيروس في البلاد، فيما قال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحفي: «للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وتم العثور على السلالة الجديدة أيضا في: «بوتسوانا» و«هونج كونج»، فيما أعلنت السلطات البريطانية، أنها ستمنع المسافرين من 6 دول إفريقية من دخول أراضيها، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة، كذلك أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع السفر من عدة دول من جنوبي إفريقيا.

وفي التشيك، عاد رئيس البلاد، ميلوش زيمان «77 عاما»، إلى المستشفى بعد خضوعه لفحص خاص بـ«كورونا»، جاءت نتيجته إيجابية، وقال مكتب زيمان، إنه تم تعليق جدول أعمال الرئيس للفترة التي سيتلقى خلالها العلاج في المستشفى العسكري المركزي في العاصمة «براج».

وفي فرنسا، شددت السلطات، قواعد ارتداء الكمامات واستخدام جواز السفر الصحي، وحثت الفرنسيين على تلقي الجرعات التعزيزية من لقاح كورونا، فيما قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي، إن الموجة الخامسة ستكون أقوى بلا شك وأطول من الموجة الرابعة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي ألمانيا، عادت حالات الإصابة بـ «كورونا» في المدارس، إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في الوقت الراهن، وقال معهد «روبرت كوخ» لأبحاث الفيروسات، في تقرير، إن البلاد سجلت مؤخراً 1265 حالة تفشي لـ الفيروس في غضون 4 أسابيع.

وأشار «روبرت كوخ»، إلى أن حالات التفشي بين التلاميذ الأصغر سناً كانت أكثر حدوثاً منها بين التلاميذ الأكبر سنا.

«الصحة العالمية»: إنقاذ حياة 470 ألف شخص بـ أوروبا منذ بدء حملة التطعيم

من جانبها، قال الفرع الأوروبي لـ منظمة «الصحة العالمية»، أمس الخميس، إن لقاحات كورونا أنقذت حياة نصف مليون شخص على الأقل في أوروبا، موضحة في دراسة، ان تم إنقاذ حياة 470 ألف شخص منذ بدء حملة التلقيح فقط باحتساب من تجاوز سنهم 60 عاما في نحو 30 دولة أوروبية يناهز اجمالي عدد سكانها 460 مليون نسمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأفريقيا، أعلنت بوتسوانا، أمس الخميس، اكتشاف حالات إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة «1.1.529B» لدى 4 أشخاص منذ 22 نوفمبر الجاري.