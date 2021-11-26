قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالجيزة مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه الجيزة التي تتطلب تغيير بلف قطر 600 مم بالمحطة الأمر الذي يستلزم توقف المحطة لمدة 4 ساعات، وينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء «الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور» لمدة 4 ساعات اعتبارًا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري حتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مطالبًا رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة وإزالة أي معوقات.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.

ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي

فيما نفذت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة، عدداً من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية والندوات التوعوية بأهمية المشروعات القومية وضرورة المحافظة عليها وأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم عقد اجتماعًا تنسيقياً بمجلس مدينة الصف تم خلاله التعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأهمية المشروعات القومية وتأثيرها في حياة المواطن بالريف المصري، بالإضافة إلى تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة وحملات طرق أبواب وحملات توعوية للمواطنين بمركز الصف إضافة إلى عقد لقاءات مع أئمة المساجد بمركز الصف وتنفيذ ندوات توعوية وورش لتعليم السباكة الخفيفة للعاملين بمساجد منطقة الصف تهدف إلى أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

ويأتي ذلك في ضوء حرص شركة مياه الجيزة على المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإيماناً بأهمية تحسين جودة حياة المواطن بالريف المصري.