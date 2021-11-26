تحذير من عروض البلاك فرايدي الخاصة بالتجميل: بعضها يسبب السرطان

حذرت شعبة الكوافير وأدوات التجميل بالغرف التجارية الفتيات الراغبات في شراء أدوات المكياج من محلات البلاك فرايدي بضرورة توخي الحذر.

تحذير للفتيات من شراء أدوات التجميل في البلاك فرايدي

وقال محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير وأدوات التجميل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أهم التحذيرات خلال الشراء في البلاك فرايدي، التأكد من أن المنتج مسجل عليه عبارة «مسجل بوزارة الصحة»، لتلاشي مخاطر أدوات المكياج غير المسجلة والتى تحتوى على مواد من الرصاص والزرنيخ والفورمالين التى تسبب أمراض الفشل الكلوى والسرطان.

وطالب «الدجوي» الفتيات الراغبات فى شراء كريم الأساس لابد من أن يكون من ماركة عالمية معروفة والابتعاد عن الرخيص لاحتوائها على مواد كيمائية لتفتيح البشرة يمتصها الجلد وتسبب تهيجة واحمراره.

وحذر رئيس شعبة الكوافير من شراء «الباروكة» من عروض البلاك فراى داى لأنها مصنعة من مواد صناعية ويتم تصنعيها من مواد كيمائية وبلاستيكية تسبب التهاب فى فروة الشعر.

وقال «الدجوي» إن عدد كبير من محلات أدوات التجميل والزينة يعرض الباروكة على أنها طبيعية يخدع الزبائن لأن الباروكة الطبيعية أسعارها ثابتة ولا يحدث عليها عروض أسعار.

وحتى لا تقع الفتيات في العروض الوهمية عليها التأكد من اختبار الباروكة، عبر مكواه وبتمريرها على الشعر إذا احترق فإن الباروكة صناعية لا محالة، أما إذا تم فرده بسهولة فهذا شعر طبيعي.

وكشف رئيس شعبة الكوافير عن أن هناك بعض الأمور التي يمكن من خلالها التأكد من صلاحية المنتج من عدمه، من خلال رائحة المنتج أو التأكد من مطابقة الباركود للعلبة الخارجية، إضافة إلى الشراء من مكان موثوق فيه وعدم استخدام التيستر كنوع من التأكد من صلاحية المنتج من عدمه.