ضبط سيدة ونجلها لاستقطابهما أجنبيات للعمل في المنازل بطرق غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة ونجلها، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لإنشائهما صفحة إلكترونية على موقع فيس بوك، لاستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين للبلاد بطرق غير شرعية، وإلحاقهم للعمل بالمنازل مقابل مبلغ مالي.

ووجدت الأجهزة الأمنية، 4 سيدات يحملن جنسيات أجنبية، برفقة المتهمة عند القبض عليها.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب طفلة بعد خروجها من منزلها لشراء أدوية من إحدى الصيدليات بالقرب من منزلها.

تكثيف تحريات الشرطة

وعقب تكثيف التحريات من قبل رجال الشرطة، تم التوصل إلى أن والد الطفلة «مزارع»، وأرسلها لشراء بعض الأدوية، ولكنها لم تعد، فتوجه إلى قسم شرطة كوم حمادة، التابع لمديرية أمن البحيرة، وحرر بلاغا يفيد بتغيب طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، وذلك عقب خروجها من منزلها.

وتم تشكيل فريق بحث، توصلت جهوده إلى استدراج سائق للطفلة بمسكنه خلال عودتها للمنزل، بحجة إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها وعندما صرخت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك، وضعها داخل «جوالين»، وألقاها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من الجثمان.

واعترف السائق بالواقعة عقب ضبطه، وأرشد على المكان الذي أخفى فيه الجثة.