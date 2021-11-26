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«المركزي للمبيدات» يصدر 6000 شهادة بنتائج تحاليل عينات العملاء

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الوطن
01:42 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
«المركزي للمبيدات» يصدر 6000 شهادة بنتائج تحاليل عينات العملاء

أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، النابع لمركز البحوث الزراعية، الانتهاء هذا الأسبوع من إصدار 6000 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع.

وقالت الدكتور هند عبداللاه، مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار الدور الهام الذي يقوم به المعمل، لفحص وتحليل عينات الحاصلات الزراعية الأغذية للتأكد من سلامتها، وأيضا في إطار الخدمات التي يتم تقديمها للمصدرين.

وأوضحت عبداللاه، أن المعمل شارك في الورشة العمل الخاصة باختيار قرى نموذجية لتطبيق الحلول المقترحة لتحول نظم الغذاء، والذي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي سياق متصل أطلق المعمل برنامجا تدريبيا، لمتدربين من دولة بيتسوانا، والمقرر أن يستمر لمدة شهر بالمعمل بالتعاون مع الهئية الدولية للطاقة الذرية.

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