نادر عباسي: نجهز لأنشودة فرعونية جديدة في افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف المايسترو نادر عباسي، عن أنشودة جديدة يتم التجهيز لها حاليًا، لتقديمها قريبًا خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة تتويج للمعزوفات التي تم تقديمها خلال حفلي طريق الكباش وموكب المومياوات.

وأوضح «عباسي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الفرق بين أنشودة إيزيس، التي عزفت في افتتاح المومياوات، وأنشودتي آمون وحتشبسوت بافتتاح الكباش، أن الأولى كانت جنائزية تتناسب مع خروج مومياوات ملوك مصر، بينما الثانية كانت احتفالية، لذلك تخيلنا المعزوفات كما رسمت آلياتها على جدران المعابد، وقضينا ليالي نتخيل كيف كانت لتكون ألحان تلك الأنشودة لتُظهر عظمة وبراعة وحب المصري القديم للموسيقى والألحان.

طريق الكباش غني بطبقات من الآثار الإسلامية القديمة

وعلى جانب آخر، قال الدكتور مصطفى الصغير، المشرف على ترميم طريق الكباش، مدير آثار الكرنك لـ«الوطن»، إن منطقة الكباش غنية بطبقات من الآثار الإسلامية والقبطية والرومانية والمصرية القديمة وكلما حفرنا وجدنا كنوزا، مؤكدًا: «وجدنا مدينة أثرية بكامل مصانعها ومنقولاتها التي نقلت للمتاحف ومن أجمل ما وجدنا شاهد ضريح لفتاة لا تتجاوز العشر سنوات ونقل على الفور لمتحف الأقصر».

أنواع تماثيل الكباش

من جانبه قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن التماثيل الموجودة بطريق الكباش ثلاثة أنواع وليست نوعين، الأول يمتد من الصرح العاشر بالكرنك إلى «معبد موت»، ويأخذ شكل جسد أسد ورأس الكبش، والجزء الأمامي من «معبد خنسو»، يأخذ شكل الكبش الكامل.

وأضاف لـ«الوطن»: «الجزء الممتد من معبد موت ثم معبد الأقصر مباشرة، ويأخذ شكل جسد أسد برأس إنسان وهو الجزء الأكبر من الطريق، والهدف من الطريق حماية المعبد وإبراز محوره، كما كانت التماثيل تُنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملي ذات كورنيش مدون به اسم الملك وألقابه».