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درة وزوجها يناقشان تأثير التكنولوجيا على الفن بمهرجان الجونة.. «صور»

كتب:

هبة أمين
05:35 م | السبت 16 أكتوبر 2021
الفنانة درة وزوجها في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي

الفنانة درة وزوجها في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد، في إحدى فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي، وتناولت الجلسة النقاشية التطور التكنولوجي وتأثيره على صناعة الترفيه بشكل عام.

زواج درة وهاني سعد في نوفمبر الماضي

واحتفلت الفنانة التونسية درة بزواجها من رجل الأعمال هاني سعد، في شهر نوفمبر 2020، وأقيم حفلهما في مدينة الجونة، بعد أيام قليلة من انتهاء فعاليات المهرجان في نسخته الرابعة، العام الماضي، بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني منهم نيللي كريم، بشرى، دنيا سمير غانم.

فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة

ويشهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عددا من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» عصر اليوم، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ«فيستيفال بلازا».

ومن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN «صالون الصغير» في الساعة 5 مساءً، ويستمر 60 دقيقة بـ«فيستيفال بلازا».

ويشارك عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء، بفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 حتى الساعة 6:15 بـ«فيستيفال بلازا».

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي - دروسوس، حول صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 9:30 بـ«مايسون بلو».

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا بـ«فيستيفال بلازا» GFF Lounge.

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