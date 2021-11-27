شيماء نصار تعلق على مشهد «أنا مبعترضش أن عيني مدورة» في «ويبقي الأثر»

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد الوجه الجديد شيماء نصار، «أنا ما بعترضش على أن عيني مدورة ومقورة»، من ضمن مشاهد حكاية «ويبقي الأثر» من مسلسل «إلا أنا» لـ نجلاء بدر، حيث علقت الفنانة الشابة على انتشار المشهد قائلة إنها لم تتوقع ذلك أبدا.

صرحت الوجه الجديد شيماء نصار، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنها تفاجئت بتداول رواد التواصل الاجتماعي لمشهدها في مسلسل «إلا أنا» في حكاية «ويبقي الأثر»، وعلقت قائلة: «لم أتوقع ذلك ابدا»، «متوقعتش أضحك مصر كلها.. بعد ما بكيتها في أهل مصر».

أول ظهور لـ شيماء نصار في أهل مصر

وقالت «نصار»، إنها تفاجئت عندما وجدت مشهدها في مسلسل «إلا أنا»، في حكاية «ويبقي الآثر»، تخطى الـ 2 مليون مشاهدة، وخاصة أنها أول مرة تقوم بعمل كوميدي و«كاركتر»، مضيفة أنها أبكت مصر كلها من خلال مشاركتها في إعلان «أهل مصر».

وتابعت أن تعاونها مع نجلاء بدر وأسرة حكاية «ويبقي الأثر»، كان أكبر داعم لها، وعبرت عن سعادتها عن العمل مع نجلاء بدر معلقة، «نجلاء راقية وحبوبة ومتعاونة، وكانت تأتي معنا البروفات، وترتب معنا المشاهد الكوميدية»، وتابعت، «كنا متفرغين لـ الإداء التمثيلي بدون ضغط في اللوكيشن»، فضلا عن دعم المخرج أحمد يسري، والذي قالت عنه: «كان بيعطينا مساحة حرة».

وأشارت النجمة الشابة، إلى أنها فنانة نقابية، وتحب أن تقوم بالمغامرة في الأعمال الدرامية وتتحدى ملامح وجهها، حيث أنها تمتلك ملامح هادئة، وتريد أن تثبت موهبتها.

ردود أفعال النجوم عن أداء شيماء نصار

وأنهت شيماء نصار كلامها أنها سعيدة للغاية بردود فعل الجمهور عن أدائها في حكاية «ويبقي الأثر»، ودعم نجوم الفن لها، خاصة حديث الجميلة وفاء عامر عنها، بجانب تهنئة إسلام نجيب، قائلة، «اتصل بيا فور انتهاء المشهد، وقال لي نرفزتيني.. بجد شاطرة».