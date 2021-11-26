حفظي: تنظيم «حفل الكباش» ومهرجان القاهرة السينمائي مؤشر على قوة مصر

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنه فخور بأن المصريين قادرون على تنظيم حدث مثل احتفالية طريق الكباش، وبعدها بـ24 ساعة فقط، يفتتحون نسخة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا أن تنظيم حدثين مثلهما في وقت قصير، مؤشر كبير على قوة مصر.

حفظي: مهرجان القاهرة واحتفالية الكباش يعبران عن قوة مصر الناعمة

وأضاف «حفظي»، خلال كلمته في افتتاح النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن احتفالية افتتاح طريق الكباش، ومهرجان القاهرة السينمائي، يعدان عنصران يعبرن عن القوة الناعمة لمصر.

وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى أن القوة الناعمة لمصر يمثلها الكثير من الفنانين والفنانات، ومن بينهم مجموعة كبيرة من الفنانين الراحلين عن عالمنا خلال السنوات الماضية.

وخلال حديثه عن القوة الناعمة لمصر، شهد حفل افتتاح المهرجان، فيلما قصيرا عن الفنانين والفنانات، وصناع الفن المختلف بمختلف أنواعه، الذين رحلوا خلال العام الماضي 2020، الذين كان من بينهم (الفنان فايق عزب، الكاتب نبيل فاروق، المخرج حاتم علي، السيناريست وحيد حامد، الفنان هادي الجيار، الفنان هادي الجيار، الفنان أحمد خليل، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبدالعزيز، الفنانة سهير البابلي، المخرج رائد لبيب، الفنان محمد ريحان، وآخرون».

المنتج محمد حفظي يشكر رؤساء مهرجان القاهرة السينمائي السابقين

وعاد المنتج محمد حفظي، ليوجه الشكر لكل رؤساء مهرجان القاهرة السينمائي السابقون.

كما وجه الشكر إلى وزارة الثقافة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، على الدعم الكبير الذي قدمته إلى المهرجان، إضافة إلى دار الأوبرا المصرية على استضافتها للمهرجان، إلى جانب شكره إلى قناة dmc، وكل رعاة المهرجان.