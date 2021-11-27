القبض على موظفين اثنين زورا خطابات تعيين 70 شخصا في مدارس بنها

ألقت الرقابة الإدارية في القليوبية القبض على اثنين من الموظفين في التوجيه المالى والإدارى بإدارة بنها التعليمية، قاما بتزوير خطابات تعيين 70 شخصا، لتعيينهم في بعض المدارس بطريقة غير قانونية مقابل الاستيلاء على 650 ألف جنيه، حيث تم إحالتهما لنيابة بنها التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق

تعيين شباب بطريقة غير قانونية

كانت هيئة الرقابة الإدارية في القليوبية، تلقت معلومات تفيد قيام اثنين من الموظفين في التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية ببنها، بتعيين شباب بطريقة غير قانونية في عدد من مدارس الإدارة.

تعيين 70 شخصا عن طريق التلاعب

تم التنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاما بتعين 70 شخصا عن طريق التلاعب في خطاب أمر تنفيذي صادر من الشؤن القانونية بإخلاء طرف أحد المدرسين، حيث قام المتهمان بالتلاعب في الخطاب بالشطب والإضافة للاستفادة من التوقيعات والأختام التي عليه، وتعديله لأمر تنفيذى للتعيين، وقاما بتعيين 70 شخصا بشكل غير قانوني مقابل الاستيلاء على 650 ألف جنيه منهم.

وألقى القبض على المتهمين وهما «م. ي.»، و«ر. أ.»، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جهة أخرى قررت نيابة مركز بنها، بمحافظة القليوبية، حبس عاطل، ضُبط بحوزته كيلو بانجو، وأسلحة نارية بدون ترخيص، وذلك أثناء تواجده بقرية «جمجرة» دائرة مركز شرطة بنها، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا مخدرات وسلاح ومشاجرة، لممارسته نشاطا إجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها، من ضبط «أحمد.ع.ع»، 32 عامًا، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر، حال تواجده بقرية «جمجرة» دائرة مركز شرطة بنها، سبق اتهامه في 7 قضايا مخدرات وسلاح ومشاجرة، وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، و8 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو تزن 1 كيلو جراما، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة.