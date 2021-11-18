كيف تحصل على وحدة سكنية بـ2 مليون بأطول فترة سداد وأقل عائد شهري؟

يسعى الكثيرين وبشكل خاص الشباب المقبلين على الزواج، للحصول على وحدة سكنية تكون ملك لهم، حتى لا يلجأون إلى الإيجار، والذي يجعلهم يتنقلون من مكان إلى آخر بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار الخاص بهم، وتوفر عدد من البنوك قروض التمويل العقاري لمساعدة الراغبين في الحصول على شقة سكنية ضمن مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

ويوفر البنك التجاري الدولي «بنك CIB» خدمة الحصول على قرض التمويل العقاري بأطول فترة سداد وأقل عائد شهري، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل قرض التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي، وفق خدمة عملاء البنك، والتي جاءت كالتالي:

مميزات قرض التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي

- أطول فترات سدادا بفترات سداد تصل إلى 30 عام بمعدلات فائدة تناقصية على قرض التمويل العقاري.

- أقل معدل فائدة تسدد بمعدلات فائدة تناقصية تبدأ من 3% حتى 8%.

- امتلك وحدتك السكنية بمقدم يبدأ من 15% فقط من قيمة الوحدة.

- مصاريف ورسوم الطلب والتسجيل وكذلك رسوم التقييم العقاري، ويمكنك الاستفادة بها مجانًا.

- استمتع بتأمين على العقار مجانًا طوال عمر القرض وكذلك تأمين على الحياة.

- امتلك وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه بخطط سداد تناسب دخلك.

الشروط المطلوبة

- الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جنيه.

- الحد الأدنى للدفعة المقدمة 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب 40,000 جنيه، وللأسرة 50,000 جنيه.

- سعر العائد يصل إلى 8% من قيمة سعر الوحدة.

- أقصى مدة لتمويل الوحدة السكنية يصل إلى 30 عاما.

- مصاريف إدارية خارج صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تصل إلى 1% من قيمة التمويل.

- نسبة إجمالي الأقساط إلى صافي الدخل الشهري: يجب ألا تتعدى نسبة إجمالي الأقساط 40% من صافي الدخل الشهري.

- مواصفات الوحدة: يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق.