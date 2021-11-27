ضبط 1364 قضية تموينية في 24 ساعة: «ميكب» وأدوية مهربة ودواجن وأسمدة فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1364) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها في البحيرة، حيث تمّ ضبط (41 قضية بمضبوطات وزنت 217٫238 طن – 18160 عبوة – 47500 لتر – 50 إسطوانة – 52 بطاقة)، حيث تمّ ضبط (2,7 طن دقيق بلدي) محظور تداولها، و(100 طن أسمدة زراعية) دون بيانات، و(21500 لتر سولار – بنزين 80) قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بـ148 ألف جنيه.

وفي شرق الدلتا ومدن القناة وسيناء، تمّ ضبط (67 قضية بمضبوطات وزنت 7 أطنان – 7000 عبوة – 450 لترا – 2150 قطعة)، أبرزها (4 أطنان دقيق فاخر) دون مستندات بجنوب سيناء،

كما تمّ ضبط (6 قضايا بمضبوطات وزنت 1,758 طن – 17 قطعة – 560 طيور مطهية) في القاهرة، أبرزها (1,12 طن دواجن مُجمدة- 560 قطعة طيور مطهية معبأة داخل عبوات) مجهولة المصدر داخل أحد المطاعم، و(119 كيلو جرام مفروم لحوم – سلمون مدخن) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و(2,15 طن مقطعات لحوم) دون مستندات.

ضبط 26 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيا

وجرى ضبط (1,6 طن أسماك مُجمدة) بالشرقية، ومدير مخبز بلدي في سوهاج استولى على (700 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين)، وآخر في بني سويف بحوزته (360 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) وتجميعه 2٫15 طن دقيق بلدي للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بــ13330 جنيهاً وتحقيق أرباح غير مشروعة، و(26200 عبوة أدوية بشرية مهربة جمركياً) في صيدلية بالقليوبية، و(26 طن أعلاف حيوانية) مجهولة المصدر بالبحيرة.

ضبك 4434 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مستحضرات تجميل، في التجمع لحيازته (4434 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر)، وضبط صاحب مخبز بالمرج لحيازته (3,350 طن دقيق بلدي مدعم) بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، وآخر في الزاوية الحمراء، لإدارته مخبز دون ترخيص، وعثر بداخل المخبز على (3,200 طن دقيق بلدي مدعم).