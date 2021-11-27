اجتماع تنسيقي لتطعيم طلاب المدارس في دمياط بلقاح كورونا

تابعت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، مدى انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بالمراكز المتنقلة والمراكز الثابتة وتطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشددا على اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اجتماع تنسيقي لتطعيم طلاب المدارس في دمياط

وعقد اجتماع بمديرية التربية والتعليم بدمياط مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، وذلك بشأن التنسيق لتطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، من طلبة المدارس، وحضر الاجتماع من مديرية الصحة بدمياط الدكتورة مها النجار المنسق الفني بمكتب وكيل وزارة الصحة بدمياط، ومسؤول الاتصال السياسي بمديرية الصحة بدمياط.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر المشترك بين كل من مديرية الصحة بدمياط برئاسة السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وبين مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

لقاء علمي مشترك بين أقسام جراحة العظام بمستشفيات دمياط

وعقدت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام، والدكتور عاطر الزهار رئيس قسم العظام بمستشفى دمياط العام، اللقاء العلمي الثالث المشترك بين أقسام جراحة العظام بمستشفيات دمياط وقسم جراحة العظام بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

وشهد محاضرات ونقاشات علمية بحضور عدد كبير من أطباء العظام وبحضور كلا من الدكتور محمد السيد اللبان مدير مستشفى دمياط العام والدكتور سمير الشورى رئيس قسم العظام بجامعة الأزهر، والدكتور بدر سليمان رئيس قسم العظام بكفر سعد المركزي، والدكتور رائد بدر رئيس قسم العظام بمستشفى دمياط التخصصي والدكتور مجدي شتيوي رئيس قسم العظام بمستشفى عزبة البرج المركزي.