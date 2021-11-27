محافظ أسوط يوجه بتكثيف جهود ترشيد الإنفاق في مختلف القطاعات التنفيذية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجهود المبذولة بكافة قطاعات المحافظة في تحصيل الإيرادات وسبل تعظيم الموارد الذاتية من المشروعات التابعة للمحافظة وترشيد الإنفاق، جاء ذلك خلال لقائه ولاء صلاح الدين، مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة، ومنار غالي، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

تكثيف حملات التوعية لترشيد الإنفاق

ووجّه محافظ أسيوط، خلال اللقاء، مدير وحدة الإيرادات، بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتحصيل الإيرادات وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى العمل وتكثيف حملات التوعية لترشيد الإنفاق في مختلف القطاعات التنفيذية.

نشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك

ووجّه بعقد لقاءات مستمرة مع مسئولي الإيرادات والحسابات بالقرى والمراكز لنشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.

واستعرض المحافظ خطة تسريع وتيرة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات التابعة لها مع ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم.

استكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى

وطالب بوضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها للإنفاق على تلك المشروعات وتنفيذ خطط التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء، أكد المحافظ ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي بجميع المراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.